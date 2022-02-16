17 лютого державний секретар Великої Британії Ліз Трасс здійснить свій перший візит до України на запрошення Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Візит очільниці британського Форін Офісу спрямований на поглиблення відносин стратегічного партнерства між Україною та Сполученим Королівством, координацію подальших дій задля зміцнення безпеки на європейському континенті.

Дмитро Кулеба та Ліз Трасс проведуть переговори щодо спільних заходів зі стримування РФ від подальшої агресії, практичної підтримки України з боку Сполученого Королівства у зміцненні обороноздатності нашої держави.

Керівники зовнішньополітичних відомств обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та Великої Британії у безпековій сфері, включаючи кібербезпеку, а також в галузях торгівлі та інвестицій.

17 лютого о 15:40 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар Великої Британії Ліз Трасс проведуть спільну прес- конференцію в онлайн-форматі.

За матеріалами Урядовий портал.