Держдума РФ підтримкою визнання "Л\ДНР" санкціонувала окупацію України - Порошенко

За його словами, це дає всі підстави Україні заявити, що РФ одноосібно без повідомлення припинила дії Мінських угод і вийшла з них

Рішення, яке прийняла Держдума Росії, підтримавши визнання так званих псевдореспублік, де-факто означає, що російський парламент офіційно санкціонував окупацію України. Про це сказав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час телемарафону в ефірі "Прямого" і "5 каналу".

"Це не визнання, це санкція на окупацію. Я хочу сказати, що це було останньою краплею, яку ми бачили щодо руйнацій і знищення Мінських угод", - наголосив Порошенко.

Він зацитував початок Мінської декларації: "Безумовно, чотири лідери держав визнають суверенітет, територіальну цілісність і незалежність держави. Президент Росії, України, Франції і канцлер Німеччини підтверджують повну повагу суверенітету і територіальної цілісності України. Вони твердо переконані в безальтернативності винятково мирного врегулювання".

"Мінські домовленості є визнанням суверенітету, а Путін сьогодні порушив суверенітет. Причому до 2019 року цього не було, але одразу після моєї каденції у 2019 році було видано мільйон паспортів РФ мешканцям окупованої території - це руйнує Мінські домовленості. Після цього економічна експансія Росії на окуповані території - це руйнує Мінські домовленості. Після цього було жахливе постачання зброї й амуніції - це руйнує Мінські домовленості. На сьогодні прийняте рішення про відсутність визнання суверенітету України над окупованими територіями", - зауважив п'ятий президент.

За його словами, це дає всі підстави Україні заявити, що РФ одноосібно без повідомлення припинила дії Мінських угод і вийшла з них.

"Мінські угоди вже відіграли важливу роль, у 2014 році, коли від Волновахи чи Дебальцевого до Києва в нас не було жодної військової частини, яка могла б прийняти бій. У 2014-2015 році Мінські угоди відіграли виняткову роль у визнанні Росії стороною агресії, до цього такого не було", - додав Порошенко.

Нагадаємо, Державна дума РФ ухвалила цинічне звернення про легітимізацію бойовиків на окупованих територіях Донбасу самопроголошених "Л/ДНР". "За" проголосував 351 депутат.

За матеріалами "5 канал".