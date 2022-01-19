Держсекретар США Блінкен прибув до Києва

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 19 січня, прибув з візитом до Києва.

Як передає Укрінформ, про це повідомила кореспондентка CNN Дженніфер Ганслер у Твіттері.

"Держсекретар Ентоні Блінкен прибув до Києва", - написала вона, опублікувавши його знімок біля літака.

Як очікується, Блінкен зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб "підтвердити відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України".

Також держсекретар США проведе зустрічі з працівниками та родинами посольства США, щоб повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить піти на подальшу ескалацію.

20 січня Блінкен відправиться до Берліна, щоб обговорити нещодавні дипломатичні контакти з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України.

Там він зустрінеться з міністром закордонних справ Анналеною Бербок.

21 січня у Женеві Блінкен зустрінеться з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Блінкен 6 травня 2021 року перебував з візитом у Києві, де зустрівся з керівництвом України, представниками політикуму та громадянського суспільства.