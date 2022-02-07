Держсекретар США: Україна виконує Мінські угоди, а Росія - ні

Мінські угоди залишаються інструментом розв'язання конфлікту на Донбасі, але тільки якщо Росія почне виконувати свої зобов'язання.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем у Вашингтоні, пише "Європейська правда".

"США й Україна єдині в Тому, що Мінськ - це шлях вперед, щоб розв'язати конфлікт на Донбасі, створення російським вторгненням у 2014 році. І це найкращий шлях відновити український суверенітет. Україна в останні роки постійно просувається в імплементації Мінських угод. Якщо ви подивитеся на прописані умови, то чесно буде сказати, що України їх виконала ледь не усі, тоді як Росія не виконала жодних своїх зобов'язань", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що в Мінських угодах, зокрема, йдеться про особливий статус Донбасу, і за відповідної послідовності українці будуть готові рухатися вперед

"Але загальна картина з 2014 року показує, що Україна виконує зобов'язання, а Росія - ні. Якщо Росія серйозно налаштована виконати Мінськ, я думаю вона знайде сильного партнера в особі України, а Франція та Німеччина готові допомагати в цих зусиллях в рамках нормандського формату. В найближчі тижні буде нова зустріч і я сподіваюсь, що Росія продемонструє серйозне ставлення", - додав Блінкен.

Боррель своєю чергою заявив, що Європейський союз вважає, що можна знайти дипломатичне вирішення ситуації, що склалася на кордоні Україні через нарощування військ РФ.