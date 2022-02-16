"Дія" відбила потужні кібератаки з чотирьох країн

Команда "Дії" відбила атаки хакерів з чотирьох країн - Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Еспресо.Захід".

Приблизно о 20:00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал "Дія". Як зазначає Федоров, такі дії були цілком очікувані.

Початковий вектор атак - Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду.

"Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була "відбита", - зазначає в повідомленні Федоров.

Для користувачів "Дії" атака залишилася непомітною. Команда наголошує, що максимально сконцентрована та мобілізована.

Нагадаємо, 15 лютого виникли проблеми у роботі державного банку, Ощадбанку, також не працювали банкомати, термінали самообслуговування, спостерігали проблему й з оплатою в POS-терміналах.

Також не відкривався сайт Міністерства оборони України. Виявилось, що на сайти відбувається хакерська атака.

Вкладників банків запевняють, що їхні кошти не постраждають через кібератаку. За матеріалами Еспресо TV