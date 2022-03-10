Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу скоординували кроки задля припинення війни Росії проти України

Під час робочого візиту до Анталії Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори із Міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Глава української дипломатії висловив вдячність Туреччині за політичну та гуманітарну підтримку України на тлі варварської війни Росії проти українського народу.

Дмитро Кулеба поінформував свого турецького колегу про актуальну обстановку російського вторгнення, воєнні злочини та цілеспрямовані обстріли військами РФ цивільних об'єктів в українських містах, внаслідок яких гинуть мирні люди, зокрема діти.

"Російські військові варварськи обстрілюють лікарні, дитячі садки, житлові будинки. Гинуть та отримують поранення цивільні люди. Особливо кричущим злочином є авіаційне бомбардування пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі. Світ має рішуче діяти, аби зупинити воєнні злочини та злочини проти людяності з боку РФ", - наголосив глава МЗС України.

Міністри обговорили кроки задля припинення Росією бойових дій та війни на українській території. У цьому контексті Дмитро Кулеба подякував Мевлюту Чавушоглу за ініціативу організації зустрічі із міністром закордонних справ Росії.

"Україна прибула на переговори із сильною позицією. Завдяки незламності Президента України Володимира Зеленського, нашої дипломатії, наших Сил Оборони, всього українського народу та підтримці партнерів російські загарбники отримують гідну відсіч на всіх фронтах", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Він окреслив три ключові питання, на яких наполягатиме на тристоронній зустрічі з Лавровим: "Негайне припинення вогню, поліпшення гуманітарної ситуації в Маріуполі, Харкові, Сумах, Волновасі та інших українських містах, виведення російських військ з території України".

Український Міністр закликав Туреччину продовжити роботу з Москвою, аби вона припинила кровопролиття в Україні.

За матеріалами Урядовий портал.