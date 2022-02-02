ДТП із Трухіним: В МВС кажуть, що він "не намагався домовлятися з Монастирським"

Сьогодні, 2 лютого, у Міністерстві внутрішніх справ відреагували на оприлюднення відеоматеріалів оформлення ДТП, учасником якого був нардеп Олександр Трухін. Інформація про спроби депутата домовитись із головою МВС Денисом Монастирським "не відповідає дійсності", пише пресслужба відомства.

"Усі спроби представляти суть справи так, що нібито народний депутат Трухін про щось намагався "договоритися" з міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні.

У МВС уточнили, що слідство володіє фактами, що за кермом автомобіля Ауді, який спровокував ДТП, "міг бути" нардеп. Справу передано до Держбюро розслідувань.

У відео журналіста УП Михайла Ткача поліцейський, котрий першим прибув на місце ДТП, каже, що Трухін після аварії хотів поговорити з Монастирським. За його словами, розмова була, але він не чув, що саме обговорювали міністр та політик.

Автор матеріалу запитав, чи Трухін казав: "Поговорю з Монастирським і вирішу питання".

"Було таке, так", - відповів співробітник поліції.

23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю депутата Трухіна. Автомобіль Audi, в якому він знаходився, на великій швидкості в'їхав до автомобіля Ford, який своєю чергою протаранив Daewoo. Постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. Історія про ДТП стала скандалом - десятки ЗМІ видалили новину про цей випадок, а хтось намагався максимально зачистити інформаційне поле від згадок про аварію. Керівництво партії тривалий час відмовлялося коментувати. Слідство Нацполіції, яке спочатку розслідувало ДТП, припустило, що саме Трухін міг бути за кермом автомобіля у момент зіткнення, тому справу передали до ГБР. 1 лютого 2022 року після публікації відеоматеріалів про ДТП голова фракції Слуги народу Давид Арахамія заявив, що нардепу Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні в партії Слуга народу. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ