Джемілєв розповів подробиці зустрічі Ердогана та Зеленського

Підготовка угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною тривала 16 років. Про це дисидент, народний депутат від "Європейської солідарності", лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів в ефірі токшоу "ГОРДОН" на YouTube-каналі "Дмитрий Гордон".

Джемілєв зазначив, що за підсумками зустрічі президентів України Володимира Зеленського і Туреччини Реджепа Ердогана між двома країнами було підписано вісім двосторонніх угод.

"Я думаю, що найважливіший і найсуттєвіший - договір про вільну економічну зону. Унаслідок чого товарообіг між Туреччиною та Україною різко зросте. Якщо зараз десь $7,5 млрд, то розраховують, що в кілька разів збільшиться. Над цією угодою працювали 16 років. Там десь 1,5 тис. пунктів. Нарешті домовилися і підписали. Потім була угода у галузі військового співробітництва, багато дуже потрібних угод підписано", - повідомив він.

Лідер кримськотатарського народу розповів також про свою зустріч з Ердоганом.

"В окремій зустрічі... Завжди так буває: після офіційної зустрічі з президентом він зустрічається з нами. У нас кілька своїх питань, які ми розв'язуємо за допомогою Туреччини. Ми просили президента, щоб він сприяв прийняттю України як спостерігача до Організації ісламського співробітництва. Це дуже важливо, тому що потім це дає змогу Україні користуватися послугами дуже потужного ісламського банку. Просили про сприяння також прийняти Україну до Тюркської ради", - повідомив Джемілєв.

За його словами, під час зустрічі з Ердоганом представники кримськотатарського народу говорили також про будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб в Україні та лікування кримчан у Туреччині.