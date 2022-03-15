Джо Байден погодив "історичні" 13,6 млрд доларів для України

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт Конгресу про виділення Україні допомоги у розмірі 13,6 млрд доларів. Про це він повідомив у себе на Twitter-сторінці.

Кошти направлять на:

озброєння та оснащення України;

витрати Пентагону на відправку американських військ в інші країни Східної Європи;

гуманітарну та економічну допомогу;

зміцнення обороноздатності союзників у регіоні;

захист енергетичних ресурсів союзників та посилення кібербезпеки.

Як пише Суспільне, це близько 1/5 усього українського бюджету на рік.

Раніше повідомляли, що Джо Байден наступного тижня відвідає Європу. Серед варіантів місця зустрічі називають як Брюссель, так і Варшаву.

За матеріалами ZN.ua