Джо Байден погодив "історичні" 13,6 млрд доларів для України
Президент США Джо Байден підписав законопроєкт Конгресу про виділення Україні допомоги у розмірі 13,6 млрд доларів. Про це він повідомив у себе на Twitter-сторінці.
Кошти направлять на:
озброєння та оснащення України;
витрати Пентагону на відправку американських військ в інші країни Східної Європи;
гуманітарну та економічну допомогу;
зміцнення обороноздатності союзників у регіоні;
захист енергетичних ресурсів союзників та посилення кібербезпеки.
Як пише Суспільне, це близько 1/5 усього українського бюджету на рік.
Раніше повідомляли, що Джо Байден наступного тижня відвідає Європу. Серед варіантів місця зустрічі називають як Брюссель, так і Варшаву.
За матеріалами ZN.ua