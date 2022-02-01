Джонсон: Санкції набудуть чинності у ту хвилину, коли Путін вторгнеться в Україну

Санкції проти Росії набудуть чинності автоматично - в ту саму хвилину, коли розпочнеться вторгнення в Україну, і вони дадуть змогу цілеспрямовано бити по комерційнім інтересам Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час спільної з Президентом України Володимиром Зеленським зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками перемовин у Києві, передає Укрінформ.

"Життєво важливо, аби в Москві розуміли, що автоматично ці санкції набудуть чинності з тим, щоби в ту хвилину, коли почнеться вторгнення на територію суверенної України, ці санкції почнуть працювати", - сказав він.

Джонсон також зауважив, що запропонований британським урядом пакет санкцій вплине також на зміни в національному законодавстві Королівства, і це дасть змогу цілеспрямовано бити по комерційнім інтересам Росії і її громадян, організаціям і її комерційним об'єднанням.

Прем'єр уряду Британії додав, що його сторона вже узгодила цей підхід з американськими партнерами, висловивши сподівання, що ці санкції запрацюють одночасно.

До Києва 1-2 лютого прибувають з візитами прем'єр - міністри Польщі, Нідерландів і Великої Британії.