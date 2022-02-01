Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зробив запис у книзі відвідувачів Софійського собору.

Як передає Укрінформ, про це Офіс Президента повідомляє у Facebook.

Президент Володимир Зеленський і Джонсон, який перебуває в Україні з робочим візитом, відвідали визначну пам'ятку української культури - Національний заповідник "Софія Київська".

"Лідери двох держав прослухали розповідь про історію Софійського собору, а також оглянули мозаїки та фрески, якими прикрашено інтер'єр храму", - сказано в повідомленні.

1 лютого Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув з візитом до Києва.