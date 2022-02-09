Франція передасть Україні щоденник гетьмана Пилипа Орлика

Щоденник українського гетьмана Пилипа Орлика привезуть із Франції для експозиції в Батурині. Виставка присвячена 350-річчю від дня народження гетьмана. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу українського МЗС.

За словами Дмитра Кулеби, вперше за майже 300 років, щоденник Орлика привезуть до України.

"Я вдячний своєму колезі Жан Іву Ле Дріану за готовність спільно працювати над експозицією в Україні оригіналу подорожнього щоденника нашого легендарного гетьмана Пилипа Орлика. Рід Орликів зв'язує Україну та Францію міцними історичними зв'язками, оскільки син гетьмана Григорій Орлик відіграв важливу роль у французькій дипломатії XVIII століття", - заявив Кулеба.

Зараз щоденник Орлика "Діаріуш" зберігається в архіві Міністерства Європи та закордонних справ Франції. Він охоплює кілька років життя гетьмана у вигнанні, описуючи як його особисте життя, так і політичну діяльність. Датується 1720-1733 роками.

У Швеції знайшли особисту печатку гетьмана Пилипа Орлика. Про яку раніше українські науковці не знали.