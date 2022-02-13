Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відреагувала на відео нападу на журналістів в аеропорту Дніпра. "Обмеження, передбачені законом, не дозволяють мені висловитись популярно, а хотілося б", - написала вона у Facebook.

Генеральний прокурор повідомила, що вона "дала завдання прокурорам негайно включитися в роботу". Керівник прокуратури (Дніпропетровської) області має особисто доповісти про хід проведення слідчих дій.

"Реакція буде адекватною. Справа на контролі", - написала Венедіктова.

Сьогодні у Дніпрі група невідомих, ймовірно озброєна охорона, напала на знімальну групу журналіста Української правди Михайла Ткача. Члени знімальної групи намагалися відібрати телефони, щоб видалити відео. Поліція, яка знаходилася на місці події, нічого не робила.

17 серпня 2020 року у Броварах спалили автомобіль програми "Схеми", на якій працює Ткач.

12 вересня Михайло Ткач заявляв про проникнення невідомих на горище його будинку, опечатане в рамках кримінальної справи про можливе прослуховування квартири журналіста.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ