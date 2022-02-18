Глава Бундесверу обіцяє швидку відповідь у разі агресії проти України

Німеччина готова зіграти свою роль як член НАТО в разі відповіді альянсу на агресію Росії.

Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт у Мюнхені на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Укрінформ.

"Ми чітко дали зрозуміти: в разі агресії, війни проти України, ми готові зіграти нашу роль, ми зробимо це в тісній координації з союзниками і вдамося до швидких дій", - заявила очільниця Бундесверу.

За її словами, якщо буде суттєве погіршення ситуації, щойно станеться агресія, Німеччина буде "в змозі виконати свої обов'язки союзника".

Ламбрехт запевнила, що Німеччина стоїть на боці України, і в Україні це знають та цінять. ФРН, зазначила політик, з 2014 року допомагала стабілізації України, надавши 1,83 млрд євро і пообіцявши ще 150 млн під час візиту канцлера Олафа Шольц у Київ.

Відповідаючи на небажання Берліна надати Україні зброю для захисту від російської агресії, Ламбрехт послалася на "історичні причини", а також на побоювання, що постачання зброї в регіони збройних конфліктів лише призведе до ще більшого розпалювання цих конфліктів.

Однак, у нинішній загрозливій ситуація Росія повинна знати, що якщо вона нападе на Україну, це означатиме, що західні партнери не будуть просто продовжувати економічні відносини, business-as-usual, і це торкнеться, звісно, проєкту "Північний потік 2".

"Ми посилаємо чіткий сигнал, ми демонструємо солідарність і єдність. Важливо чітко показати нашу солідарність Росії, і це те, що відрізняє рік 2022 від 2014: тоді, в 2014 році, коли сталася анексія Криму, не було чіткості", - підкреслила міністр. Зараз, за її словами, партнери чітко заявляють: є "червоні лінії", і якщо ви перетнете їх, будуть серйозні наслідки - НАТО, ЄС готові з санкціями. Ламбрехт сподіваюсь, що ця чіткість позиції допоможе діалогу.

Глава Бундесверу також зауважила, що німецьке Міноборони дуже швидко відповіло при прийнятті та виконанні рішення щодо збільшення контингенту Бундесверу в Литві на 350 солдатів. Загалом вона наголосила на необхідності подумати про посилення всього східного флангу НАТО. Наразі ведуться дискусії щодо цього і "більш чітко буде зрозуміло к літу".

Раніше того ж дня в Мюнхені міністр закордонних справ Анналена Бербок також згадала, що в 2014 році Заходу не вистачило солідарності, рішучості та єдності, аби відреагувати на анексію Росією Криму та окупацію сходу України.

Мюнхенська конференція з безпеки проходять 18-20 лютого в оффлайн-режимі.