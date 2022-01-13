Глава МЗС Німеччини може відвідати Київ 17 січня

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок може відвідати Київ наступного понеділка, 17 січня.

Про це Укрінформу повідомили поінформовані джерела у дипломатичних колах.

За словами співрозмовника агентства, візит планувався уже певний час з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

Під час зустрічей передбачається обговорити весь комплекс двосторонніх, регіональних і міжнародних питань, насамперед нинішню ескалацію на кордоні з Росією.

Раніше МЗС РФ анонсував візит глави німецького МЗС до Москви 18 січня.