Глава Нацполіції: Надзвичайний стан кардинально не вплине на звичайне життя, але будуть деякі обмеження

Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначає, що режим надзвичайного стану не внесе кардинальних змін у життя українців, але буде заборона масових акцій, особливий режим в'їзду/виїзду, на вулицях буде більше поліції.

"Умови надзвичайного стану кардинально не вплинуть на повсякденне життя громадян. Але треба знати, з якими обмеженнями люди можуть стикатися найчастіше: запроваджується особливий режим в'їзду та виїзду на окремих територіях держави та населених пунктах. Будуть виставлені відповідні пости поліцейських та нацгвардійців", - написав Клименко на своїй сторінці в Facebook у середу ввечері.

Він також наголосив, що поліцейських на вулицях побільшає. "Носіть із собою документи, бо перевірятимемо. А у разі потреби передбачено також проведення особистого огляду, огляду речей, багажу", - додав Клименко, звертаючись до українців.

Також, як пояснив глава Нацполіції, почастішають зупинки та перевірки транспортних засобів і вантажу.

"Забороняється проведення масових заходів і страйків. Водночас зазначу, що право громадян на мирні збори можуть бути обмежені виключно судом", - звернув увагу Клименко.

Крім того, він зазначив, що поліція посилює охорону об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність населення.

"Національна поліція України у повному складі готова до виконання поставлених завдань. Все заради вашої безпеки!", - запевнив голова Нацполіції.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.