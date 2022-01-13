Глава Пентагону провів переговори з міністром оборони України

Глава Пентагону Ллойд Остін провів переговори з міністром оборони України Олексієм Резніковим та обговорив із ним нарощування сил РФ поблизу російсько-українського кордону та оборонну підтримку з боку США.

Про це йдеться у заяві Пентагону, поширеній у четвер.

"Міністр оборони Ллойд Остін провів розмову зі своїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Резніковим, щоб обговорити з ним тривале і неспровоковане нарощування військових сил Росією всередині України та навколо неї. Остін підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальній цілісністі України, включаючи постійні зусилля щодо нарощування спроможності українських сил шляхом надання оборонної допомоги", - наголошується у заяві.

Зазначається, що сторони висловили підтримку дипломатичним зусиллям, спрямованим на деескалацію напруженості та висловили прихильність до продовження тісної координації.

Напередодні американське видання Politico повідомило, що Сполучені Штати нададуть Україні радарні системи та морське обладнання. Точна дата початку поставок поки невідома.