Про це Міністерство закордонних справ заявило за підсумками телефонної розмови очільника відомства Дмитра Кулеби з чеським колегою Яном Ліпавським

Голови МЗС Австрії, Чехії та Словаччини відвідають Україну в лютому

Міністри закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини планують здійснити спільний візит до України в лютому, повідомило українське МЗС 4 січня.

Про це Міністерство закордонних справ заявило за підсумками телефонної розмови очільника відомства Дмитра Кулеби з чеським колегою Яном Ліпавським. Переговори стосувалися, зокрема, позицій Києва та Праги щодо російської агресії напередодні контактів між Сполученими Штатами, НАТО, ОБСЄ та Росією.

"Ян Ліпавський підтвердив, що Чехія залишається надійним другом України та твердо стоїть на боці українського народу в його боротьбі за захист суверенітету та територіальної цілісності України. Міністри домовилися про спільні кроки задля стримування Росії від подальшої агресії", - йдеться в повідомленні.

Як додали в міністерстві, Ліпавський, країна якого головуватиме в Європейському Союзі в другій половині 2022 року, назвав одним із пріоритетів Чехії європейську інтеграцію України.

"Сторони також домовилися про спільний візит до України міністрів закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини, який вони планують здійснити в лютому на запрошення міністра закордонних справ України", - заявляє пресслужба МЗС.

Ян Ліпавський став міністром закордонних справ Чехії після виборів восени 2021 року.

Восени 2021 року ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО "гарантій безпеки" - зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз нових членів з- поміж колишніх радянських республік.

Водночас секретар Ради нацбезпеки та оборони України повідомив, що Київ на сьогодні не бачить загрози нападу з боку Росії. За словами Олексія Данилова, Москва наразі не може почати повноцінне вторгнення фізично.

Переговори Росії, США і НАТО щодо "гарантій безпеки" мають пройти цього місяця. За матеріалами Радіо Свобода