Гордон не хоче поповнювати ряди невдах-президентів

Коли час підійде до нових президентських виборів, суспільство саме "підкине" людину, яка стане "другим Зеленським". Про це заявив у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

Гордон: - Євгене Олексійовичу, можна вам поставити запитання?

Кисельов: - Так.

Гордон: - Як ви думаєте, президенти - щасливі люди?

Кисельов: - Ви знаєте, складне запитання.

Гордон: - Але воно просте.

Кисельов: - Я думаю, що деякі щасливі, деякі по-своєму нещасні, як правило, нескінченно самотні.

Гордон: - Це нескінченна самотність, без особистого життя, оточена охороною, оточена лизоблюдами, які говорять не те, що насправді відбувається, а те, що хочуть чути президенти. Це люди без сьогодення і без майбутнього.

Кисельов: - І все одно люди рвуться в президенти.

Гордон: - Рвуться в президенти ті, кому не вистачає гострих відчуттів, хто хоче щось довести насамперед собі. У мене гострих відчуттів вистачає, я собі вже давно все довів. У мене немає цієї мети, мені це нецікаво. Цей результат, якщо раптом уявити собі, означатиме для мене втрату того, що я маю.

Кисельов: - Послухайте, взагалі, на мій погляд, не справа інтерв'юера вступати в пряму полеміку, що називається - сказав, намотав на вус, глядачі почули. Гордон не хоче стати президентом, але я все-таки спробую з вами трішечки посперечатися. Дивіться, ви талановита, здібна, розумна людина, яка вміє виступати публічно, задатки у вас, що називається - в наявності.

Гордон (посміхаючись): - На обличчі.

Кисельов: - Головне, що у вас є уявлення про те, що робиться неправильно. У вас є уявлення про те, як потрібно робити правильно, ви про це не раз говорили публічно, говорили переконливо. Ви патріот України. Чому б вам не спробувати (стати президентом України - ред.)?

Гордон: - Я вам відповім запитанням на запитання. Чому я, самодостатня, успішна, багата і щаслива людина, повинна кинути своє життя і біографію на поталу? Де нагорода в кінці?

Кисельов: - Значить, ви ще й егоїст.

Гордон: - А я вам скажу. Зараз я відповім добре на запитання. Ставши президентом, я стану щасливішим? Ні. Стану багатшим? Ні, але це мене не цікавить. Стану незалежним? Ні. Моє особисте життя стане кращим? Ні. Все стане гірше. А навіщо мені робити своє життя гіршим, якщо мені 54 роки і я хочу жити далі? Далі гарно хочу жити. Спілкуватися з тими, з ким я хочу, а не з тими, з ким мені скажуть, що треба спілкуватися. З дітьми займатися якось, я перед ними в боргу, тому що немає часу проводити з ними час.

Кисельов: - Заради неньки України.

Гордон: - Ви знаєте, це дуже абстрактне формулювання. Заради "неньки України" я займаюся тим, чим займаюся, і роблю це непогано. А ставати ще одним невдахою і погіршувати свій некролог у майбутнім - навіщо?

Кисельов: - А чому ви вважаєте, що неодмінно станете невдахою?

Гордон: - Я дивлюся на наших президентів. Янукович - невдаха. Порошенко - невдаха. Зеленський - невдаха. Поповнювати ряди невдах?

Кисельов: - А, може, зламати цю тенденцію? Амбітне завдання.

Гордон: - Вірите - не приваблює.

Кисельов: - Добре, тоді хто? Ось дивіться, є список, можливо, з'явиться хтось ще. Разумков, Аваков, Комаровський, Смешко, Гройсман. Хто ще?

Гордон: - Всі, кого ви назвали - це дуже гідні люди, до яких я дуже добре ставлюся.

Кисельов: - Вибачте, я тут назвав для прикладу доктора Комаровського, він не піде.

Гордон: - Не піде ніколи, він розумний. Я до доктора Комаровського звертався до першого ще у 2018 році, щоб він йшов у президенти. Я про це коли-небудь у мемуарах напишу, до кого я звертався, і яку роботу я вів, щоб не було Порошенка на посаді президента. У вас програма "Реальна політика", я говоритиму реально. Те, що Зеленський піде на другий термін - я в це не вірю, і я поясню чому. Перше. Він сказав, що він йде на 5 років у передвиборчих обіцянках. "Пацан сказав - роби". Не треба навіть думки допускати про другий термін.

Кисельов: - Почекайте, але він вже натякнув на те, що йому п'яти років не вистачає.

Гордон: - Він натякнув, а я вже сказав про те, що він у своїх передвиборчих обіцянках сказав - я йду на 5 років. Сказав? Виконуй.

Кисельов: - А якщо не встигає людина реалізувати всі намічені реформи?

Гордон: - Євгене Олексійовичу! Сказав - виконуй. Пообіцяв - роби. Я не розумію інших варіантів. Друге. Він зараз на екваторі, два з половиною роки позаду. Але у нього не виходить. Я можу себе вмовляти надалі, що у нього виходить, що ще все попереду. Але ні, вже ні. Тому я вам скажу одну річ - перемогти Зеленського може тільки Зеленський під іншим прізвищем. І я думаю, що коли підійде час, суспільство нам підкине людину, яка буде другим Зеленським.

Раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що Офіс президента почав проти нього потужну кампанію з дискредитації. За його словами, ОП не сподобалося, що він відкрито критикує владу.

"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас дуже жорстка. І ставлю запитання, які зависають у повітрі. Але президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат", - сказав він.