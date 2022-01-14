Єрмак і Салліван провели переговори щодо нормандського формату

Контакт української та американської сторін відбувся у рамках регулярного діалогу, зазначив голова ОП.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у середу, 12 січня, провів телефонну розмову з помічником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Сторони обговорили ситуацію навколо України та шляхи її вирішення, повідомив Єрмак у Twitter.

"Продовжили регулярний діалог із Джейком Салліваном. Обговорили ситуацію з безпекою навколо України та подальші кроки щодо її деескалації", - написав голова ОП.

Також співрозмовники наголосили на важливості подальшої роботи "нормандської четвірки" (Німеччина, Франція, Росія й Україна) щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Цінуємо незмінну підтримку США", - резюмував Єрмак. За матеріалами Инфолайн.