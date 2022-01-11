Єрмак: «Нічого про Україну без України» буде принципом на будь-яких перемовинах

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак переконаний, що принцип «нічого про Україну без України» має бути й буде збережений.

Як передає Укрінформ із посиланням на ОП, про це Єрмак сказав на зустрічі з журналістами, які представляють низку провідних європейських ЗМІ: Süddeutsche Zeitung (Німеччина), Le Figaro, L'Opinion та Radio France (Франція), TVN (Польща).

Керівник ОП відповів на запитання щодо безпекової ситуації на Донбасі та поблизу кордонів України, а також поінформував представників медіа про перебіг перемовин у межах Нормандського формату на рівні політичних радників лідерів держав-учасниць.

Він висловив переконання, що агресія проти України стане величезною помилкою як з боку РФ, так і з боку тих країн, які дозволять цьому статися, і матиме незворотні наслідки.

Українська влада щодня працює над зміцненням армії та обороноздатності держави і вдячна за відповідну допомогу іноземним партнерам, наголосив Єрмак.

«Ми отримали гарантії від президента США Джозефа Байдена та всіх наших західних партнерів, що будь-які питання, що стосуються нашої країни та її безпеки, не будуть обговорюватися без її участі. І принцип «нічого про Україну без України» дотримуватиметься під час будь-яких перемовин», – сказав керівник Офісу Президента.

За його словами Сполучені Штати вирішили брати активну участь у мирному процесі щодо припинення війни на Донбасі. Зі свого боку Україна робить усе для активізації Нормандського процесу та виконання домовленостей Паризького саміту 2019 року.

Також зазначається, що Єрмак розповів європейським журналістам про боротьбу з корупцією та деолігархізацію в Україні. Він наголосив, що торік було ухвалено перший, базовий, закон, який встановлює межі для визначення олігархів та обмеження їхнього впливу на державу. За його словами, цей закон не спрямований проти конкретних людей, а має сприяти закріпленню єдиних правил для великого бізнесу й унеможливити його вплив на політичні процеси.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський провів зустріч з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

На зустрічі глава держави наголосив, що Україна готова до рішень на новому саміті в Нормандському форматі заради припинення конфлікту на сході України.