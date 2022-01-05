Єрмак зустрівся із помічником держсекретаря США - говорили про ситуацію на кордонах України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив ситуацію навколо українських кордонів із помічником державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

Як передає Укрінформ, про це Єрмак написав у Твіттері.

"Радий, що відносини та комунікація наших країн стали ще більш регулярними і вийшли на якісно новий рівень. Щойно мав розмову з помічником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід", - ідеться у повідомленні.

Сторони обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів та безпекові аспекти. "Важливо, що Україна та Сполучені Штати завжди на постійному контакті, як і має бути у відносинах справжніх стратегічних партнерів та друзів", - зазначив Єрмак.

4 січня Єрмак провів телефонні консультації з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном перед їх візитом до Москви.