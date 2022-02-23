Ілларіонов: Вітаю всіх зі звільненням України від зашморгу Мінських угод

Експерт Українського інституту майбутнього, радник президента Росії Володимира Путіна з економіки у 2000-2005 роках Андрій Ілларіонов заявив, що після визнання окупованих українських територій, які перебувають під контролем збройних угруповань "ДНР" і "ЛНР", Росія вийшла з Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, що є вигідним для України. Таку думку він висловив в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "Гордон" Дмитрові Гордону.

Експерт прокоментував учорашнє засідання Ради безпеки РФ, на якому розглядали визнання "ЛДНР", та подальші укази Путіна про це.

"У мене чудовий настрій завдяки тому, що я побачив засідання Ради безпеки, і особливо після того, як перша особа ухвалила ті рішення, які вона ухвалила. Нічого позитивнішого за останні кілька тижнів і місяців я не бачив і не чув. Тому я хочу, Дмитре, привітати вас із цим чудовим днем й у вашій особі - всіх наших глядачів та слухачів", - сказав Ілларіонов.

На його думку, вчорашні події "звільнили Україну від зашморгу Мінських угод".

Ілларіонов є послідовним критиком Мінських угод. Він вважає, що виконання угод завдало б шкоди суверенітету України.

Експерт пояснив, що стратегічний задум Путіна полягає у встановленні контролю над Україною. Для цього, за словами Ілларіонова, у різні періоди президент РФ використовував різні інструменти. Наприклад, впливав на Україну через лояльне керівництво, насамперед у період президентства Віктора Януковича.

"Утрата цієї найважливішої особи в керівництві України була настільки болючою, що він спробував здійснити цей контроль [над Україною] у воєнний спосіб. Це провалилося у нього 2014 року й остаточно - 2015 року, у битві під Дебальцевим, у якій з'ясували, що Збройні сили України точно не менш ефективні та за якістю не поступаються російським військам", - сказав Ілларіонов.

Він наголосив: 2015 року Путін зрозумів, а в наступні роки зміцнився в думці, що у воєнний спосіб контроль над Україною встановити неможливо, тому він почав шукати інші інструменти впливу.

"Він кинув ресурси в так званий дипломатичний інструмент, добре всім нам відомий під назвою "Мінські угоди". Він створив безпрецедентну інфраструктуру щодо тиску на Україну, на українське керівництво для того, щоб змусити його виконати Мінські угоди. Для цього існував і нормандський формат, і Рада Безпеки [ООН], яка ухвалила відповідну резолюцію. Для цього він залучив своїх негласних помічників в особі керівників Німеччини та Франції, а протягом останнього року - і керівника США. Саме вони протягом останніх місяців і тижнів скаженіли й повторювали рефреном: "Мінські угоди, Мінські угоди", - сказав Ілларіонов.

Він зазначив, що до виконання цього документа постійно закликали Путін, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також представники української партії "Опозиційна платформа - За життя". Але проти виступило українське суспільство, про що свідчать опитування громадської думки.

"Гігантська інфраструктура, яку створив Путін за допомогою своїх реальних союзників у західних країнах, була спрямована саме на це. Ці сім років, протягом яких він намагався це протиснути, не дали результату. Головними, хто не дав дозволити Путіну використати квазідипломатичний інструмент установлення контролю над Україною, стали український народ і український президент, який почув голос українського народу. Треба віддати належне Володимирові Зеленському, який у найвідповідальніший момент його президентства не зламався, не піддався цьому тиску й відмовився від виконання так званих Мінських угод, тобто відмовився від здавання суверенітету країни і терористам з ОРДЛО, і Путіну", - сказав Ілларіонов.

Він вважає, що це є "найважливішим досягненням України у цій неймовірно важкій, тривалій війні з агресором та ненадійними союзниками, що вимотує психологічно (і не лише)".