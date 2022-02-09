Іран сприймає виплати компенсацій як завершення історії з катастрофою МАУ - Джапарова

Виплати компенсацій родинам загиблих Іран сприймає як завершальний етап історії з катастрофою літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном.

Про це перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила в інтерв'ю Укрінформу.

За її словами, Координаційна група від самого початку заявила, що обговорюватиме питання компенсацій у багатосторонньому форматі задля забезпечення рівного підходу до усіх жертв катастрофи, незалежно від їхнього громадянства. Про це постійно нагадувалось Ірану під час кожного з трьох двосторонніх раундів.

"Ми вважаємо, що Іран сприймає питання виплати компенсацій як завершальний крок, який необхідно зробити задля перегортання останньої сторінки цієї історії. Для цього Іран намагається створити обставини, за яких він зможе сказати, що усі вимоги, які покладаються на нього міжнародним правом, виконані: Фінальний звіт опубліковано, кримінальне розслідування проведено, компенсації сім'ям запропоновані. Все, справа закрита, поїхали далі", - зауважила Джапарова.

За її словами, Координаційній групі доводиться постійно нагадувати, що до Фінального звіту було 90 сторінок неврахованих зауважень, "кримінальне розслідування було непрозорим, що наштовхує на висновок, що 10 невідомих нам осіб призначили цапами-відбувайлами, а компенсації, які Іран пропонує родинам загиблих, є введенням в оману світового співтовариства".

Джапарова відзначила, що Іран застосовує будь-які доступні для нього способи, зокрема погрози родинам, які відмовляються від пропонованих грошей, щоб, "з однієї сторони, продемонструвати світовому співтовариству свою законослухняність, а з іншої - звинуватити Координаційну групу в нібито "політизації" переговорного процесу".

Вона наголосила, що виплата компенсацій сім`ям загиблих, хоч і є необхідним кроком, але не може стати єдиною мірою відповідальності Ірану.

"В іншому разі, видаватиметься, що вартість людського життя має чіткий грошовий вираз, і може стати наперед визначеною сумою так званого "відступного" для наступних катастроф. Це неприпустимо для цивілізованого світу. Тому родини жертв можуть спробувати отримати ex gratia виплати у розмірі 150 тис. дол. США у будь-який момент. Що стосується компенсацій, які Іран винен державі Україна - це залежить від розвитку подій на міжнародно-правовому треку", - підкреслила заступниця очільника МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня виповнилася друга річниця, як у небі над Іраном був збитий літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Він виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн - Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули, серед них - одинадцятеро українців (дев'ятеро членів екіпажу та двоє пасажирів).

Після кількох днів заперечень іранська влада визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

5 січня 2021 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака.

Влітку того ж року іранська сторона під час третього раунду перемовин у Києві заявила про готовність виплатити родинам загиблих унаслідок катастрофи літака МАУ українців по 150 тис. доларів компенсації.

У січні 2022 року посол Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехр Мораді заявив, що жодна з родин громадян України, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ у небі над Тегераном, ще не зверталася за компенсацією до іранських компетентних органів.