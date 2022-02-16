Кабмін працює у Києві, в режимі 24/7. Ніяких фейкових евакуацій та паніки не допускаємо, - Шмигаль

Кабінет Міністрів продовжує свою роботу в Києві, жодних фейкових евакуацій не відбувається.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав сьогодні на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо у Києві. Ніяких фейкових евакуацій, ніяких панік в умовах гібридного тиску не допускаємо. Працюємо в режимі 24/7. Сьогодні, згідно з указом президента України від 14 лютого цього року "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства" святкуємо День єднання", - зазначив Шмигаль.

За його словами, у цей день українці хочуть показати своїм друзям та ворогам, що наша країна згуртована, що народ єдиний, готовий захищати свою країну, свободу і незалежність, а також показати те, що Україну "не можна залякати, не можна змусити тікати, оскільки наша нація перебуває на своїй землі та готова до будь-яких сценаріїв і будь-яких загроз".