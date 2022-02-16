Кабмін призначив Малюка заступником Монастирського.
Сьогодні, 16 лютого, Кабмін призначив колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Василя Малюка на посаду заступника міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Про це повідомив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук у Telegram.
У березні 2020 року президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ та призначив Малюка на посаду першого заступника глави спецслужби, начальника головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю. 26 липня 2021-го Зеленський звільнив Малюка та ще чотирьох керівників СБУ.
Зеленський пояснював кадрові перестановки в СБУ необхідністю активізації боротьби з контрабандою, темпи якої не влаштовували президента.
На початку вересня 2021-го Українська правда писала, що Малюк був помічений серед гостей на дні народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова. За даними видання, на свято з'їхалися топчиновники правоохоронних відомств, зокрема і пов'язані з розслідуванням справи проти нього. Сам Татаров сказав, що не бачить у цьому конфлікту інтересів.
13 грудня 2021-го Кабмін звільнив Олександра Гогілавшилі з посади заступника міністра внутрішніх справ після двох скандальних відео, на яких він нецензурно спілкувався з правоохоронцями. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.