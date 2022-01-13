Канцлер Німеччини Шольц сподівається на зустріч «нормандської четвірки» найближчим часом

Канцлер ФРН Олаф Шольц сподівається на зрушення в процесі переговорів у нормандському форматі та швидку зустріч його учасників.

Про це він заявив на спільній з нідерландським колегою Марком Рютте пресконференції у Берліні в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Шольца, Німеччина та Франція роблять зусилля, аби активізувати цей формат. Він нагадав, що разом з французьким президентом намагався неодноразово запустити перемовини знову. З цією метою були здійснені контакти з українською і з російською стороною.

«І ми дуже раді, що незабаром перемовники всіх чотирьох сторін зустрінуться знову з метою підготовчих перемовин», - заявив канцлер ФРН. Він, утім, не назвав можливої дати та рівня зустрічі.

Шольц назвав розвиток ситуації в і навколо України, велике скупчення російських військ на кордоні «одним з найбільших викликів, однією з найбільших криз». Він вважає, що зробити все можливе для деескалації є спільним завданням.

«Ми всі дали чітко зрозуміти, що в разі, що якщо дійде до військової агресії, військової активності проти України, будуть важкі наслідки, висока ціна. Ми єдні в цьому питанні», - підкреслив німецький канцлер.

При цьому, додав він, йдеться саме про те, щоб цього не допустити. Важливим у напрямку пошуку конструктивного рішення він назвав низку переговорних форматів, які зараз відбуваються. Проходять переговори важко, але є необхідними, додав політик. Він повторив, що треба використати всі формати для створення спільної безпеки в Європі, до якої належить територіальна цілісність країн і недоторканість їх кордонів.

Марк Рютте зі свого боку зазначив, що ЄС має відігравати більш свідому роль у цьому геополітичному конфлікті. Він підкреслив водночас, що треба «подумати про санкції в разі, якщо не вдасться досягти деескалації ситуації». Прем’єр Нідерландів наголосив на важливості того, щоб всі 27 членів ЄС говорили в питанні санкцій одним голосом. А це не завжди буває так, і це ускладнює позиції Європи, поскаржився він.

Днями зовнішньополітичні радники ФРН і Франції побували в Москві та в Києві.

У четвер стало відомо, що міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок збирається на початку наступного тижня відвідати Київ і Москву.