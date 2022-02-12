Керівники фракцій Верховної Ради зберуться 13 лютого на зустріч із главами силових міністерств

13 лютого відбудеться закрите засідання керівників фракцій Верховної Ради України за участю керівників фракцій, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а також голів силових міністерств і відомств. Про це 12 лютого повідомив у Telegram народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Завтра [13 лютого] попередньо о 16.00 відбудеться закрите засідання за участю керівників парламентських фракцій, силового та економічного блоку, а саме: з міністром оборони, міністром внутрішніх справ, головою СБУ, керівництвом розвідок, Нацбанку, Мінфіну, прем'єр-міністром", - написав він.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив надію на результативну роботу парламенту наступного пленарного тижня та виступив за безперервний режим роботи народних депутатів.

Фракції "Європейська солідарність" і "Голос" наполягають на зустрічі керівників фракцій і груп ВРУ з президентом України Володимиром Зеленським. За матеріалами Гордон.