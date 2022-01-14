Кличко розраховує на допомогу Німеччини

З огляду на занепокоєння щодо нападу Росії на Україну, мер Києва Віталій Кличко також очікує підтримки з боку федерального уряду, пише Süddeutsche Zeitung

Однак Німеччина не бажає постачати Україні оборонне озброєння – на його думку, побоюючись подальшої провокації президента Росії Володимира Путіна. "Цю позицію важко зрозуміти", - сказав він "Bild".

Він сказав, що переговори США і Росії з безпеки в Україні без безпосередньої участі його країни були ляпасом. «Як це може бути?» — запитав він.

Кличко: Загроза війни повинна насторожити німців

Росія бачить загрозу своїй безпеці з боку НАТО і тому вимагає припинення розширення НАТО на схід і, зокрема, відмови України від членства. Західні країни, з іншого боку, стурбовані поточним розміщенням російських військ поблизу України.

Кличко продовжив: "Якщо США і Європа дозволять йому атакувати Україну, він не зупиниться на Україні. Тоді Путін зверне увагу на країни Балтії". Він додав: "І коли він говорить про своє бажання повернути Радянську імперію, то це також включає колишню НДР. Тому загроза війни проти України повинна насторожити кожного німця".