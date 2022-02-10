Кличко звернувся до НАБУ щодо Трубіцина, підозрюваного у корупції

Київський міський голова Віталій Кличко 10 лютого звернувся до Національного антикорупційного бюро України із закликом провести об'єктивне і всебічне розслідування ймовірної корупції депутата Київради від партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина. Звернення мера опублікували у його Telegram-каналі.

"Розраховую на об'єктивне та всебічне розслідування НАБУ щодо депутата Київради та його спільників, яких правоохоронці затримали на хабарі. Завжди говорив: ми будемо позбавлятися корупціонерів, які, працюючи в міській владі, спокусилися на конверти, валізи, вимагання хабарів. І будемо надалі допомагати правоохоронним органам притягати до відповідальності таких "діячів", попри партійні кольори, посади чи регалії", - написав Кличко. За матеріалами Гордон.