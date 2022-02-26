Комендантська година у Києві триватиме усі вихідні

У Київській обласній держадміністрації уточнили інформацію про комендантську годину. Вона розпочнеться сьогодні о 17.00 і триватиме до 8.00 28 лютого.

"Комендантська година у Києві розпочнеться сьогодні о 17.00 і завершиться о 8.00 28 лютого, у понеділок. У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено", - ідеться у повідомленні.

Киян закликають максимально обмежити пересування і до початку комендантської години.

Усіх цивільних осіб, які перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуть членами диверсійно-розвідувальних груп ворога, наголосили у відомстві.

У разі оголошення повітряної тривоги треба слідувати в найближче укриття. У режимі укриття працюють станції метро. За потреби на станціях може бути опущено гермозатвори.

За матеріалами Гордон