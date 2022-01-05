Конфлікт на кордоні України поглиблюється - Боррель

Конфлікт, який вже майже вісім років поспіль несе страждання народу України та забирає людські життя, є частиною швидких змін, що відбуваються у глобальній геополітиці, тож його врегулювання потребує чіткої координації між ЄС, США та іншими країнами світу, що мають з ними близькі переконання.

Про це на пресконференції за підсумками поїздки на контактну лінію на сході України сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для візиту був обраний дуже вдалий момент. Тому що геополітична ситуація змінюється дуже швидко, і конфлікт на кордонах України має тенденцію до поглиблення. Упродовж наступних днів будуть Рада міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн Європейського Союзу, початок обговорень між Росією, США і НАТО. Тож для мене це критично важливий момент, щоб відвідати цю частину України", - зазначив Боррель.

Він зауважив, що під час поїздки зміг побачити наслідки цього драматичного конфлікту, який триває вже майже вісім років, змінив життя, зруйнував долі та поставив людей по різні сторони контактної лінії, створив для них перешкоди у доступі до базових послуг, до можливостей нормального життя і праці. За словами високого представника ЄС, ця "війна низької інтенсивності" вже забрала життя багатьох людей, військових і цивільних.

"Я вражений роботою багатьох людей, міжнародних організацій, неурядових організацій і, безумовно, уряду України, що спрямована на полегшення руху для людей, на те, щоб надати їм доступ до базових послуг, можливість вирішувати адміністративні питання та відвідувати близьких з тієї чи іншої сторони", - сказав Боррель.

Він ще раз наголосив на тому, що Європейський Союз є надійним партнером України, який підтримує її суверенітет, незалежність та територіальну цілісність. ЄС надає Україні політичну, фінансову та економічну підтримку. Зокрема, з моменту захоплення Криму Росією у 2014 році Україна отримала від ЄС допомогу в обсязі більше 17 мільярдів євро, а двостороння Угода про асоціацію між ЄС і Україною є найбільш розвиненою з тих, що ЄС має з будь- якою іншою третьою країною світу.

"Конфлікт на кордоні (України) набуває поглиблення, і це призводить до зростання напруги навколо європейської безпеки в цілому. Росія нарощує війська у дуже незвичний спосіб та концентрує зброю навколо кордонів України, цей процес відбувся дуже швидко... Коли президенти Байден і Путін зустрілися у Женеві, здавалося, що ЄС і Росія розпочали процес налагодження каналів комунікації, і ми, європейці, головним чином, прислуховуємося до цих контактів між Росією і США. Але зараз все інше", - зауважив високий представник ЄС.

Відповідаючи на уточнювальне запитання преси, він наголосив, що ніколи не висловлював заперечення щодо необхідності переговорів між Росією і США, але при цьому підкреслив: коли йдеться про європейську безпеку, учасниками цих переговорів мають бути європейці, а також українці, оскільки багато з питань порядку денного прямо стосуються України.

"Якщо Росія бажає говорити - має бути організований діалог... Це не було б хорошою ідеєю - відмовлятися від діалогу, про який просить Росія. Але, якщо Росія хоче говорити про безпеку в Європі, тоді і європейці мають бути частиною цієї розмови. Наступного тижня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ й оборони країн Європи - ми обговоримо, яким має бути наше слово у цих переговорах. Через координацію з США, у розмові з росіянами, хочуть вони цього або ні, - вони мають розмовляти з нами", - підкреслив Боррель.

4-6 січня високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель утретє здійснює візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Глави української та європейської дипломатії 5 січня відвідали лінію розмежування в Луганській області, де ознайомилися з актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту.