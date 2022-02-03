Конкурсна комісія втретє не змогла затвердити керівника САП

Комісія з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури втретє не змогла затвердити результат конкурсу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, засідання комісії, яке було заплановане на 17 годину 3 лютого, не відбулося через відсутність кворуму.

Зокрема, двоє членів комісії відмовилися брати участь у засіданні до рішення апеляції на рішення Окружного адмінсуду, яким було визнано нечинним порядок роботи комісії.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд міста Києва частково задовольнив позов колишнього керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександра Карєєва стосовно скасування порядку роботи конкурсної комісії з обрання керівництва САП.

20 січня комісія з обрання керівництва САП оскаржила це рішення ОАСК.

21 грудня комісія за результатом конкурсу оголосила рейтинг кандидатів на посаду очільника відомства і його заступника, а також керівника п'ятого відділу. Проте офіційно, рішенням комісії, цей рейтинг затверджений не був.

Відповідно до рейтингу, серед кандидатів на посаду керівника САП детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко набрав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк - 229 балів.

Комісія з обрання керівників САП під час останнього засідання 24 грудня не змогла затвердити результат конкурсного відбору, оскільки частина членів комісії не підтримали проєкт такого рішення.

Голова комісії Катерина Коваль заявила, що перед початком оголошення офіційних результатів конкурсу потрібно дочекатися від Офісу генпрокурора результатів спецперевірки - люстраційної перевірки кандидатів, а також відомостей стосовно їх допуску до держтаємниці.

Водночас Укрінформу стало відомо, що Офіс генпрокурора не проводить повторну спеціальну перевірку фіналістів конкурсу до САП Олександра Клименка і Андрія Синюка, оскільки голова конкурсної комісії Катерина Коваль звернулася з відповідним проханням передчасно, без належного затвердження рейтингу кандидатів, як того вимагає порядок конкурсного відбору.