Кучма не вірить, що Путін визнає незалежність так званих республік на Донбасі

Другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма не вірить у рішення президента РФ Володимира Путіна визнати незалежність т.зв. "ДНР" та "ЛНР".

"Спроби "запхати" в Україну тотально контрольовані Росією ОРДЛО, на мій погляд, є стратегічною метою Росії. Саме цим пояснюються постійні мантри про необхідність дотримання Мінських домовленостей та обвинувачення Москвою України в тому, що ми їх не виконуємо. Тому офіційна відмова Росії від Мінських домовленостей - а саме цим, безумовно, стало б формальне визнання незалежності квазіутворень ДНР та ЛНР - було б пострілом у власну ногу", - йдеться у коментарі Кучми, переданому у вівторок агенції "Інтерфакс- Україна".

За його словами, "фактична анексія окремих районів Донецької та Луганської областей України відбулася понад 7 років тому. Формальна анексія не відбулася сьогодні, і, гадаю, не відбудеться найближчим часом".

"Ми можемо звинувачувати Путіна в будь-чому, але я переконаний, що він дуже досвідчена людина і на таку дурість не піде", - вважає Кучма.

Говорячи про рішення Державної Думи РФ звернутися до Путіна із закликом визнати т.зв. "ДНР" та "ЛНР", другий президент зазначив, що бачить у цьому подальше розкручування ескалації з боку РФ. "Градус напруги, постійний конфлікт - це те, на чому тримається російська тактика (а можливо і стратегія) стосовно України. Якщо ескалація не військова (якщо вірити ЗМІ, то Росія сьогодні починає часткове відведення військ від наших кордонів) - то медійна і політична, або економічна (не забуваємо про загрозу енергетичної блокади з півночі і морської з півдня).І тут, на мій погляд, нічого не змінюється. Усі реальні рішення в Росії ухвалюються в Кремлі і лише в Кремлі, тому звертати зайву увагу на те, що робить або за що голосує Державна Дума, я не став би", - вважає він.

"За часів мого президентства вона (Держдума - ІФ) кілька разів ухвалювала гучні рішення про невизнання передачі Україні Криму, статусу Севастополя тощо. Все це залишалося порожніми балачками аж до того моменту, поки анексувати Крим не вирішив Путін. Так що не раджу звертати багато уваги на те, за що голосує Держдума. Стежимо за Кремлем", - сказав Кучма. За матеріалами Інтерфакс - Україна.