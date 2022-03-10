Кучма - про вторгнення росіян: Будьте ви прокляті!

Президент України Леонід Кучма в заяві щодо російського вторгнення в Україну заявив, що гордий бути українцем та вірить перемогу над путінською росією.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві Леоніда Кучми, яку в Фейсбуці розмістила прессекретарка Президентського фонду Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"За все своє довге життя я ніколи не відчував стільки гордості, болю та гніву, як за ці дні... Незламність і готовність до самопожертви завжди живуть у наших серцях. Просто це немов виверження вулкана: важко розбудити, але стримати вже неможливо. Ніхто і ніколи не стримає наших людей, коли вони піднялися за рідну країну. За наше майбутнє. За нашу свободу", - заявив Кучма.

Він також повідомив, що залишається вдома та буде боронити свою землю разом з усіма.

"Я лишаюся вдома, в Україні, тому що всі ми на рідній землі, іншої немає. І боронити її ми будемо до самої перемоги всі разом. Без поділу на партійні колони, без особистих інтересів та старих чвар. Об'єднавшись навколо Прапора, Армії, Президента. Україна - не росія. І ніколи не стане росією. Не дочекаються. Ми вже перемагаємо. І цього не зупинити. А на адресу рф скажу лише, що приєднуюсь до слів моїх співвітчизників, які в один голос кажуть: будьте вы прокляты", - заявив Кучма.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 18.00 10 березня сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил рф на всіх напрямках. За 15 днів війни росії проти України загинула 71 дитина. Ще 100 дітей отримали поранення.