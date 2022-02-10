Кулеба і Ткаченко закликали журналістів покладатися на факти у висвітленні конфлікту з РФ

Глава МЗС Дмитро Кулеба і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернулися до українських й іноземних журналістів із закликом покладатися на факти у висвітленні російсько-українського збройного конфлікту.

Як передає Укрінформ, відповідне звернення оприлюднене на сайті МКІП.

"Війна у Донецькій та Луганській областях є міжнародним збройним конфліктом, який розпочався з окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Цієї позиції дотримується не лише Україна, але і міжнародна спільнота. У численних заявах Група семи, керівництво ЄС і НАТО, індивідуальні країни євроатлантичного простору наголошують, що Росія є стороною конфлікту, а не посередником", - ідеться у спільному зверненні міністрів.

Очільники МЗС та МКІП наголосили, що "Тристороння контактна група, яка працює над врегулюванням збройного конфлікту, складається з трьох сторін: України, яка захищається; Росії, яка напала; ОБСЄ як посередника між ними. "До нормандського формату" входять Україна, Росія та Франція з Німеччиною як посередники".

"Таким чином, російські окупаційні адміністрації в Донецьку та Луганську не мають жодної суб'єктності ані в переговорному процесі, ані в ухваленні рішень", - зазначають міністри.

"Ми просимо українських та іноземних журналістів не створювати псевдосуб'єктність в інформаційному просторі для тих, хто не має цієї суб'єктності в реальному світі. Тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей знаходяться під повним контролем окупуючої держави, Російської Федерації. Як демократична держава Україна захищає стандарти свободи медіа, і ми всіляко заохочуємо незалежну журналістику. Водночас як країна, яка на власному досвіді знає, яку шкоду несе російська пропаганда, ми закликаємо українські та міжнародні медіа не піддаватися їй і не піддавати її впливу своїх читачів і глядачів", - додали вони.

Глави МЗС та МКІП підкреслили, що журналіст будь-якої країни має право відвідати тимчасово окуповані території через українські пункти пропуску вздовж лінії розмежування. Будь-який інший спосіб відвідування тимчасово окупованих територій, крім встановленого українським законодавством порядку, є порушенням та передбачає застосування санкцій.

Як передає Укрінформ, у Раді національної безпеки і оборони України заявили про активізацію роботи іноземних ЗМІ на території тимчасово окупованих території Донецької та Луганської областей. Зокрема зазначається, що журналісти окремих видань беруть інтерв'ю у представників окупаційних адміністрацій Російської Федерації в ОРДЛО.