Кулеба і Трасс узгодили подальші кроки задля протидії російській агресії

Глава МЗС України Дмитро Кулеба і держсекретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс узгодили наступні кроки задля протидії агресії РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

Під час телефонної розмови глави української та британської дипломатії обмінялися оцінками динаміки створеної РФ безпекової кризи та узгодили наступні кроки Києва та Лондона задля стримування Росії від подальшої агресії проти України. Кулеба висловив вдячність Великій Британії за масштабну безпекову та фінансову підтримку України на тлі агресивних дій РФ.

Як зазначається, Трасс підтримала ініціативу України щодо залучення механізмів зменшення небезпеки згідно з Віденським документом і запевнила у підтримці українських ініціатив в ОБСЄ.

Очільник МЗС України наголосив на деструктивності дій російського парламенту, спрямованих на визнання окремих районів Луганської і Донецької областей частиною РФ. Це загрожує виходом Росії з Мінських домовленостей у разі ухвалення відповідного рішення керівництвом країни. Сторони скоординували кроки з протидії втіленню такого сценарію.

Співрозмовники також приділили окрему увагу підготовці до започаткування нового тристороннього формату співпраці України, Польщі та Великої Британії.

Як повідомляв Укрінформ, 14 лютого Ліз Трасс закликала британців залишити територію України через загрозу військового вторгнення РФ.