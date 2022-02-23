Кулеба обговорив з Байденом посилення санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з президентом США Джо Байденом посилення санкцій проти Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС.

Під час зустрічі в Білому домі Кулеба і Байден обговорили збільшення підтримки України з боку США.

"Президент Байден підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку США. Він повідомив про рішення Сполучених Штатів запровадити низку санкцій проти Росії за її неправомірні дії з визнання “незалежності” так званих "ЛНР" і "ДНР", - ідеться в повідомленні.

Як зазначають у МЗС, американський лідер запевнив у готовності США до подальших швидких та рішучих кроків у тісній координації із союзниками та партнерами в разі подальшої агресії Російської Федерації проти України.

Кулеба висловив вдячність США за політичну, макрофінансову та військову допомогу Україні на тлі ескалації агресивних дій з боку РФ. Глава української дипломатії відзначив провідну роль Байдена в мобілізації глобальної коаліції на захист України та світового безпекового порядку. Він наголосив на важливості постійного нарощування санкційного тиску на Росію, а також військової та макрофінансової підтримки України, озвучив конкретні пропозиції з цього приводу.

Окрім того, Кулеба підтвердив запрошення Байдену від імені Президента Зеленського відвідати Україну з візитом.

21 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про визнання незалежності маріонеткових утворень "Л/ДНР" і підписав відповідні укази.

22 лютого на екстрено скликаній пресконференції у Кремлі Путін заявив, що Росія визнає так звані "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей.

Рішення Росії визнати самопроголошені "республіки" на тимчасово окупованих територіях сходу України спричинило негативну реакцію світових лідерів, організацій та країн. У їхніх заявах ідеться про те, що визнання незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей є грубим порушенням міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти РФ.

Фото: МЗС