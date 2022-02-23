Кулеба озвучив два плани України на випадок подальшої агресії Росії

Якщо дипломатія для стримування Росії не спрацює, українці боротимуться за кожен сантиметр своєї землі. Про це 22 лютого у Вашингтоні на спільній пресконференції із держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Захід транслювали у Facebook українського зовнішньополітичного відомства.

"Щодо наших планів евакуювати Маріуполь чи Харків. Ні, у нас немає таких планів. У нас є два плани. План "А" - використовувати всі інструменти дипломатії, щоб стримати Росію та запобігти подальшій ескалації. Якщо він провалиться, план "Б" - це боротися за кожен сантиметр нашої землі, кожне місто та кожне село. Боротися, доки ми не переможемо", - сказав Кулеба. За матеріалами Гордон.