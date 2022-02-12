Кулеба: Пакет санкцій США та ЄС здатен завдати непоправної шкоди економіці РФ
Україна знаходиться у найсильнішій з 2014 року економічній, дипломатичній, військовій позиції та готова до будь-яких сценаріїв, а завдяки роботі дипломатів підготовлений болісний пакет санкцій ЄС і США, який є фактором стримування Росії від подальшої агресії.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів увечері в суботу в ефірі одного з українських телеканалів, передає Укрінформ з посиланням на сайт МЗС.
"Зараз позиція України є найсильнішою за всі роки з 2014 року. З економічної, дипломатичної та військової точки зору. З нашої ініціативи та завдяки нашій роботі партнери в Європейському Союзі та Сполучених Штатах завершили формування санкційного пакету",- заявив міністр.
Кулеба запевнив, що підготовлені санкції будуть дуже болісними для Російської Федерації та завдадуть непоправної шкоди російській економіці.
"Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Це не перебільшення. Це висновок, який я можу зробити на основі повноти тих даних, які є в моєму розпорядженні",- зауважив він.
Глава української дипломатії повідомив, що інтенсивні візити іноземних топ- посадовців і світових лідерів до України продовжаться наступного тижня.
"Прибуде Канцлер Німеччини, міністри закордонних справ. Телефонні розмови відбуваються щодня",- зазначив міністр.
Кулеба нагадав, що у п'ятницю ввечері провів три телефонні розмови з главами німецької, європейської та американської дипломатій, а в суботу - з главою МЗС Молдови, зокрема щодо ситуації в Придністровському регіоні Молдови. В суботу також запланована його розмова з главою турецької дипломатії.
"В щоденному графіку Президента України теж домінує міжнародна та безпекова тематика, він проводить інтенсивні телефонні розмови з міжнародними партнерами",- підсумував міністр.
Раніше глава МЗС Австрії Александер Шалленберг висловив переконання, що у разі подальшої агресії Росії щодо України газопроводу "Північний потік-2" не буде видано ліцензію на експлуатацію.