Кулеба: Прогресса по вопросу перемирия нет.

Россия привязала прекращение огня к выполнению требований президента России Владимира Путина.

Об этом на брифинге по результатам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент телеканала "Дом".

Прогресса по вопросу перемирия нет. Пока что украинская и российская стороны не смогли достичь решения о прекращении огня.

"Мы не можем остановить войну, если у страны, которая осуществила агрессию и нападение, нет желания этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня привязано Российской Федерацией к выполнению требований, выдвинутых президентом Путиным в адрес Украины. В связи с этим я хочу подтвердить еще раз, что Украина не сдалась, не сдается и не сдастся", - сказал Кулеба.

Украина готова к дипломатии, ищет дипломатические решения. Но пока их нет, украинцы будут защищаться от российской агрессии.

Кулеба подчеркнул, что необходим серьезный предметный разговор.

"Мы сделаем все для мира, для спасения жизней наших граждан", - резюмировал глава МИД Украины.