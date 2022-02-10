Кулеба просить ОБСЄ підготувати доповідь про російську паспортизацію ОРДЛО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до ОБСЄ із запитом про підготовку тематичної доповіді про паспортизацію Росією громадян України на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це Кулеба заявив на спільному з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Польща Збіґневом Рау брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я сьогодні скористався нагодою присутності діючого голови ОБСЄ і керівника СММ і звернувся до них із запитом, щоб СММ ОБСЄ підготувала тематичну доповідь про паспортизацію громадян України Росією на території окремих районів Донецької та Луганської областей», - сказав Кулеба.

Він акцентував, що це велика системна проблема, на яку слід звернути увагу не лише в контексті ситуації в Україні.

«Ми повинні... дуже чітко зафіксувати цей кейс і які наслідки він тягне за собою для держави, що вдається до подібного кроку паспортизації, щоб потім, на роки вперед, будь-хто, хто намагатиметься повторити цей російський досвід, тричі думав перш ніж вдаватися до такого кроку», - акцентував глава української дипломатії.

Президент України Володимир Зеленський під час зустріч з конгресменами США 18 січня розповів, що Росія продовжує масову видачу російських паспортів на окупованому Донбасі, і що Кремль може створити привід для ескалації під виглядом «захисту російських громадян».