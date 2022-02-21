Кулеба просить Радбез ООН провести термінові консультації щодо безпеки України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба надіслав офіційний запит до держав-членів Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з вимогою негайно провести консультації щодо зниження напруги навколо України.

Як передає Укрінформ, про це очільник МЗС повідомив у Твіттері.

"На доручення Президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі статті 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України", - написав він.

За останні п’ять діб були зафіксовані 119 обстрілів цивільних об'єктів у населених пунктах Донецької та Луганської областей. У результаті пошкоджені 44 цивільних будинки, зазнали руйнувань чотири заклади освіти, пошкоджені два автомобілі та гараж, 11 об'єктів важливої інфраструктури, поранені двоє цивільних осіб, отримали контузію троє цивільних осіб.

Унаслідок 15 обстрілів цивільної інфраструктури, що відбулися з 12 до 16 години 21 лютого, окупанти пошкодили також лінії електропередачі та залишили без електроенергії 7300 мирних жителів.