Кулеба скоординував позиції з Боррелем після його візиту до США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем після його візиту до США.

Як передає Укрінформ, про це Кулеба повідомив у Твіттері.

"Провів телефонну розмову із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Скоординували позиції після його візиту до США, дискусій в ЄС та обговорення візитів Президента Франції Еммануеля Макрона до Москви й Києва", - зазначив глава МЗС.

Провів телефонну розмову із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Скоординували позиції після його візиту до США, дискусій в ЄС та обговорення візитів Президента Франції Еммануеля Макрона до Москви і Києва. Принцип "Жодних рішень щодо України без України" залишається непорушним. - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 9, 2022

Міністр додав, що принцип "Жодних рішень щодо України без України" залишається непорушним.

7 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній із Жозепом Боррелем пресконференції у Вашингтоні заявив, що Сполучені Штати разом з європейськими союзниками та партнерами віддають перевагу дипломатичному підходу до врегулювання розбіжностей з Росією, однак у разі посилення агресії з боку Москви готові до "швидкої та потужної" відповіді у вигляді санкцій.