Кулеба заявив, що ООН має бути активною учасницею переговорів щодо російської агресії

14 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив російську агресію проти України з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Про це український дипломат проінформував у Twitter.

"Важлива розмова з [...] Гутеррішем щодо шляхів деескалації безпекової кризи, яку створила РФ. Дипломатія - єдиний відповідальний шлях.

Переконаний: ООН може і має бути активною учасницею дипломатичних зусиль України і партнерів для зниження напруги", - написав Кулеба.

Reuters зазначає, що 14 лютого Гутерріш окремо поспілкувався і з Кулебою, і з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Спікер організації Стефан Дюжаррик зазначив, що Гутерріш, "виходячи з власного аналізу" і сподівань вважає, що конфлікту не буде.

ООН також не має наміру евакуювати з України своїх співробітників, яких на українській території понад 1620, зокрема 220 іноземців. За матеріалами Гордон.