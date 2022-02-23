Кулеба зустрівся із головою Пентагону Остіном

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вони обговорили продовження військової допомоги, зокрема співпрацю у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Про це у вівторок, 22 лютого, повідомляє пресслужба МЗС.

Керівник американського оборонного відомства висловив непохитну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України та запевнив у готовності США до подальшого нарощування військово-технічного співробітництва з Україною.

Міністр закордонних справ висловив подяку США за підтримку України та зміцнення збройних сил.

"Сторони обговорили практичні кроки щодо захисту України, зокрема, розвитку співпраці у галузях протиповітряної та протиракетної оборони", - повідомляє МЗС України.

Дмитро Кулеба поінформував міністра оборони США про формування в Україні територіальної оборони та "висловив надію на тісне співробітництво для її розвитку".

Сторони погодили продовження консультацій та контактів на найвищому військово-політичному рівні.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США військову допомогу.