Лещенко про запобіжний захід Порошенку: Ризики втечі великі

Петру Порошенку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Водночас суддя фактично визнав, що підозра є обґрунтованою.

Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст та народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко. За його словами, п'ятий президент може спробувати порушити ухвалені рішенням суду зобов'язання. Порошенко може втекти, - Лещенко

"Суддя визнав, що підозра вручена й обґрунтована, тому що він обрав запобіжний захід у цій справі", - сказав Сергій Лещенко.

Водночас суддя, за словами журналіста, керувався тим, що нібито ризики втечі або впливу на свідків Порошенка є мінімальними, тому й обрав такий запобіжний захід.

З цим я не згоден, тому що ризики втечі Порошенка достатньо великі, він втікав вже по цій справі. У грудні він кричав на водія "поїхали" в аеропорт і виїхав з України.

За матеріалами https://24tv.ua