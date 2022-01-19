Лещенко про запобіжний захід Порошенку: Ризики втечі великі
Петру Порошенку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Водночас суддя фактично визнав, що підозра є обґрунтованою.
Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст та народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко. За його словами, п'ятий президент може спробувати порушити ухвалені рішенням суду зобов'язання. Порошенко може втекти, - Лещенко
"Суддя визнав, що підозра вручена й обґрунтована, тому що він обрав запобіжний захід у цій справі", - сказав Сергій Лещенко.
Водночас суддя, за словами журналіста, керувався тим, що нібито ризики втечі або впливу на свідків Порошенка є мінімальними, тому й обрав такий запобіжний захід.
З цим я не згоден, тому що ризики втечі Порошенка достатньо великі, він втікав вже по цій справі. У грудні він кричав на водія "поїхали" в аеропорт і виїхав з України.
За матеріалами https://24tv.ua