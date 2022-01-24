Лише чотири держави заявили про евакуацію з України дипломатів і їхніх родин - МЗС

Лише чотири держави наразі заявили про намір евакуювати з території України частину працівників дипломатичних представництв і їхніх родин.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає Укрінформ.

"На території України розташовано 129 посольств і консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. Станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія та Німеччина", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

Водночас зауважується, що решта держав, Європейський Союз, Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Рада Європи, Організація Об'єднаних Націй, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій заявляють, що не мають на цьому етапі планів проводити евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для цього.

"Важливо, що такої позиції дотримуються і ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах нашої держави, які межують з територією Російської Федерації", - додали в міністерстві.

МЗС України подякувало міжнародним партнерам, які "тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів".

"Це - справжній прояв солідарності з Україною. Нині надзвичайно важливо уникати кроків, які можуть бути використані в інформаційному просторі задля посилення напруги в суспільстві, дестабілізації економічної та фінансової ситуації нашої держави. Сила України та її партнерів полягає в єдності", - підкреслили в МЗС.

Як повідомлялося, Державний департамент США 24 січня дав дозвіл на добровільний ("санкціонований") від’їзд державних службовців з посольства в Україні та наказав виїхати членам їхніх родин.

У МЗС України назвали такий крок американської сторони "передчасним і проявом надмірної перестороги".

Про відкликання частини співробітників посольства в Україні та членів їхніх сімей повідомила і Велика Британія.

Водночас Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз не має наміру організовувати евакуацію з України своїх дипломатів або їхніх сімей у зв'язку з загрозою наступу Росії.

Франція, Чехія, Латвія та Естонія також поки що не готуються відкликати частину співробітників своїх посольств в Україні.

Про відсутність намірів евакуювати працівників посольства Грузії в Києві й членів їхніх родин заявив віцепрем’єр-міністр - міністр закордонних справ Давід Залкаліані у телефонній розмові з українським колегою. За матеріалами УНІАН.