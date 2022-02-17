Лондон чітко заявлятиме про агресію Росії та її операції «під фальшивим прапором» – Трасс

Велика Британія буде чітко заявляти про агресію Росії та її операції не під своїми прапорами - кібератаки та інші спроби "підірвати" Україну.

Про це заявила державна секретарка у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс під час спільної з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пресконференції у Києві, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми попереджали про можливість операції під фальшивим прапором, і ми бачимо, що це відбувається. Ми були дуже чіткими, агресор у цій ситуації – Росія, ми будемо і надалі заявляти про операції під фальшивим прапором, ми будемо продовжувати заявляти про їхні кібератаки та їхні спроби підірвати Україну», - зазначила вона.

Трасс зауважила, що Росія погодилася поважати Україну, «демократичну суверенну країну», в численних угодах, включно з Будапештським меморандумом 1994 року.

Як повідомляв Укрінформ, окупанти сьогодні, 17 лютого, близько 9:00 обстріляли Станицю Луганську, постраждали дві виховательки дитсадка.

На Донеччині під час обстрілу окупантами прифронтового міста Мар'їнка осколкові поранення отримала місцева жителька, яка перебувала на автобусній зупинці.

У четвер вранці було обстріляне селище Врубівка Сєверодонецького району. Внаслідок цього обстрілу був перебитий газогін високого тиску, пошкоджені житлові будинки.

На Донеччині артилерійським обстрілом окупантів знеструмлено селище Тарамчук, також там пошкоджено житловий будинок.

У Сєверодонецькому районі обстріляли село Новозванівку з артилерії великого калібру.

Міністр закордонних справ Кулеба заявив, що російській пропаганді не вдасться спотворити реальність і звинуватити Україну в обстрілах, адже снаряди прилетіли з тимчасово окупованих територій України, які контролює Росія.