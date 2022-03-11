Макрон каже, що ЄС надіслав Україні "чітку відповідь"

Президент Франції Еммануель Макрон стосовно заявки України на вступ до Європейського Союзу зазначає, що ЄС надіслав Україні "чітку" відповідь.

Про це він заявив на пресконференції після завершення дводенного неформального самміту ЄС у Версалі, передає кореспондент Укрінформ.

"Європейська перспектива, європейський шлях є чіткими для України", - зазначив Макрон.

Стосовно прискореної процедури вступу Макрон сказав: "Чи можемо ми мати прискорену чи виняткову процедуру з країною, яка перебуває у стані війни, не дивлячись на жодні критерії? Відповідь - ні".

На запитання журналістів з приводу позиції президента України Володимира Зеленського, що Євросоюз має зробити більше, Макрон відповів, що розуміє бажання отримати "набагато більше", коли б'ються з такою мужністю, як це робить Україна, і це так само, як на минулому тижні просили запровадити безполітну зону (no fly zone).

"Але ще раз - ми не є стороною військового конфлікту. Проте я знов хочу висловити нашу рішучість робити все, що може бути корисним, щоб цей конфлікт закінчився і щоб в Україну повернувся мир", - сказав Макрон.

Він підкреслив три головні принципи, яких тримається Європа. Перший - європейська перспектива є чіткою для України. Другий - бажання Європи продовжувати підтримку України і українців є також чітким, і Європа це демонструє. Третій - Європа готова посилити санкції проти росії понад ті, що вже були запроваджені.

Як повідомлялося, президент рф путін 24 лютого 2022 року оголосив війну Україні й розпочав масштабне вторгнення. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Українські Збройні Сили, підрозділи територіальної оброни відбивають напад ворога та завдають йому важких втрат.

Європейський Союз застосував потужний пакет санкцій проти росії, як країни- агресора, міжнародна ізоляція якої посилюється із кожним днем.

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.